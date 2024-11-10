Любарт програв Харкову, Аврора розгромила Атлетик у 4 турі Екстраліги

У неділю, 10 листопада, відбулося 2 матчі в межах 4 туру Екстраліги України з футзалу.

Зокрема, Харків переграв Любарт та здобув свою першу перемогу в поточному сезоні.

В іншій зустрічі столична Аврора розгромила дніпровський Атлетик й повернула собі першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

4 тур, 10 листопада

Любарт – Харків 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Кондратович, 0:2 – 22 Фаталієв, 1:2 – 23 Запорожець

Атлетик – Аврора 3:8 (2:2)

Голи: 1:0 – 2 Сторожук, 1:1 – 5 Семенченко, 1:2 – 10 Моспан, 2:2 – 20 Сторожук, 2:3 – 21 Легендзевич, 2:4 – 26 Моспан, 2:5 – 27 Чеберяк, 2:6 – 32 Моспан, 3:6 – 34 Нагорний, 3:7 – 39 Сагайдайчний, 3:8 – 40 Савенко

Нагадаємо, 9 листопада столичний ХІТ розгромив львівську Енергію, хмельницький Сокіл переграв Суху Балку, а SkyUp Futsal з мінімальною різницею переміг in.IT.