ХІТ розгромив Енергію, Сокіл здолав Суху Балку в 4 турі Екстраліги

У суботу, 9 листопада, відбулося 3 матчі в межах 4 туру Екстраліги України з футзалу.

Столичний ХІТ розгромив львівську Енергію, хмельницький Сокіл переграв Суху Балку, а SkyUp Futsal з мінімальною різницею переміг in.IT.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

4 тур, 9 листопада

Сокіл – Суха Балка 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 11 Ярошенко, 1:1 – 16 Хамдамов, 2:1 – 17 Абзалов, 3:1 – 21 Абзалов, 3:2 – 29 Рибак, 4:2 – 40 Бабак

Енергія – ХІТ 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 – 2 Педяш, 0:2 – 3 Жук, 1:2 – 14 Грицина, 1:3 – 26 Жук, 1:4 – 39 Чернявський, 1:5 – 40 Чернявський

SkyUp Futsal – in.IT 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 35 Рафаель, 1:1 – 39 Рябоконь, 2:1 – 39 Літвінов

У п'ятницю, 1 листопада, був зіграний перенесений раніше матч 3 туру Екстраліги між київським ХІТом та луцьким Любартом. Зустріч завершилася розгромною перемогою столичного клубу з рахунком 5:1.