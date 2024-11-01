ХІТ розгромив Любарт у перенесеному матчі 3 туру Екстраліги

У п'ятницю, 1 листопада, був зіграний перенесений раніше матч 3 туру Екстраліги між київським ХІТом та луцьким Любартом

Зустріч завершилася розгромною перемогою столичного клубу з рахунком 5:1.

Для Любарта це вже друга поразка в сезоні.

Чемпіонат України – Екстраліга

Перенесений матч 3 туру, 1 листопада

ХІТ – Любарт 5:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 6 Жук, 2:0 – 14 Горпинич, 3:0 – 20 Ніжник, 4:0 – 22 Горпинич, 5:0 – 33 Жук, 5:1 – 39 Шклярук

4 тур Екстраліги відбудеться вже наступного тижня – базова дата 9 листопада. Ці вихідні без чемпіонату через вікно для національних збірних

Нагадаємо, національна збірна України вирушить 2 листопада в Чехію, де 5 та 6 листопада зіграє два спаринги проти місцевої збірної