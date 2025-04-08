Визначився найкращий гравець березня в Екстра-лізі

Асоціація футзалу України визначила найкращого гравця березня в Екстра-лізі.

Ним став універсал столичного SkyUp Шаропіньйо, за якого проголосували 38% вболівальників. Він на 10% випередив гравця Аврори Владислава Моспана.

У березні бразилець зіграв 4 поєдинки, в яких забив 4 голи.

SkyUp після 21 зіграного матчу посідає 5-те місце у турнірній таблиці з 37 очками при 12 перемогах. Водночас в активі Шаропіньйо 14 голів, за цим показником він йде на 7-й сходинці у списку найкраших бомбардирів чемпіонату.

Раніше визначився переможець аматорського чемпіонату України з футзалу.