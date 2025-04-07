Визначився переможець аматорського чемпіонату України

Кропивницький Хлібодар А2 став чемпіоном України з футзалу серед аматорів.

Про це повідомляє Федерація футзалу України.

У вирішальному матчі Хлібодар А2 переміг львівський Allianсе із рахунком 2:0. А Бронзу чемпіонату отримали Vartspecbud (Рівне) та Урбан (Хмельницький).

Що ж стосується Першої ліги АФЛУ, то її переможцем став вінницький Сапфір, який у фіналі впевнено здолав іншу команду з Вінниччини – Орлівку з рахунком 5:2.

У грі за бронзові медалі Першої ліги зустрілися Автолокомотив з Південноукраїнська та D.ACMY-Olimp з Черкас. Переможця визначили лише в серії пенальті, точнішими виявилися черкаські футзалісти.

Нагадаємо, напередодні лідер чемпіонату України Аврора вдома обіграла Ураган, завдяки чому гарантувала собі 1 місце за підсумками регулярного чемпіонату.