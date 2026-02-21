Атлетик Футзал та Кардинал влаштували гольову феєрію, Авалон поділив очки з Тайр Експертом у 18 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 21 лютого, низкою матчів продовжився 18 тур української Екстра-ліги з футзалу.

Атлетик Футзал здобув епічну перемогу над Кардиналом з рахунком 6:5, вирвавши звитягу лише за дві секунди до фінальної сирени. Рівняни вели в рахунку протягом майже всього матчу, але прикра розв'язка в кінцівці залишила їх без набраних очок.

Авалон та Тайр Експерт розписали бойову нічию 3:3, яка в підсумку виявилася невигідною для жодної з команд. Одесити яскраво закамбечили ще в першому таймі, проте після перерви не змогли втримати здобуту перевагу.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

18 тур, 21 лютого

Кардинал-Авангард – Атлетик Футзал 5:6 (4:3)

Голи: 1:0 – 3 Волянюк, 2:0 – 3 Козлюк, 2:1 – 4 Андре, 3:1 – 11 Дяченко, 3:2 – 14 Нагорний, 4:2 – 15 Малиновський, 4:3 – 16 Андре, 4:4 – 31 Калашник, 5:4 – 34 Горбулько, 5:5 – 38 Терентьєв, 5:6 – 40 Терентьєв

Авалон – Тайр Експерт 3:3 (1:3)

Голи: 1:0 – 3 Поплєвічев, 1:1 – 9 Йапарама, 1:2 – 10 Палиця, 1:3 – 20 Божінський, 2:3 – 23 Гурєєв, 3:3 – 39 Сніцаренко

Нагадаємо, що у першому матчі цього туру Київ Футзал здолав ХІТ у битві лідерів Екстра-ліги.