Бразилія – Аргентина: де дивитися фінал чемпіонату світу 2024

У неділю, 6 жовтня, в узбекистанському Ташкенті відбудеться фінальний матч чемпіонату світу 2024 з футзалу між національними збірними Бразилії та Аргентини.

Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.

Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, у півфіналі Бразилія перемогла Україну (3:2), а Аргентина з таким же рахунком здолала Францію.