Став відомий стартовий склад збірної України з футзалу на матч проти Анголи на ЧС-2024
Збірна України з футзалу
АФУ
Сьогодні, 18 вересня, збірна України з футзалу матчем проти Анголи продовжить свій шлях на чемпіонаті світу.
Пресслужба УАФ опублікувала стартовий склад "синьо-жовтих".
Стартовий склад збірної України: Олександр Сухов – Ростислав Семенченко, Данило Абакшин, Михайло Зварич, Ігор Корсун.
Матч Україна – Ангола розпочнеться о 15:30 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.