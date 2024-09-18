Став відомий стартовий склад збірної України з футзалу на матч проти Анголи на ЧС-2024

Сьогодні, 18 вересня, збірна України з футзалу матчем проти Анголи продовжить свій шлях на чемпіонаті світу.

Пресслужба УАФ опублікувала стартовий склад "синьо-жовтих".

Стартовий склад збірної України: Олександр Сухов – Ростислав Семенченко, Данило Абакшин, Михайло Зварич, Ігор Корсун.

Матч Україна – Ангола розпочнеться о 15:30 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.