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Українські арбітри отримали призначення на матчі відбору Євро-2026

Олексій Мурзак — 16 грудня 2024, 20:59
Українські арбітри отримали призначення на матчі відбору Євро-2026
Олег Іванов
АФУ

Троє представників України отримали призначення на матчі основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу, які відбудуться 17–18 грудня.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

17-го та 18-го числа Олег Іванов та В'ячеслав Дараган будуть спостерігачами арбітражу на поєдинках Мальта – Фінляндія та Данія – Албанія відповідно.

Також 18 грудня Марина Кирилюк представлятиме Україну як делегат УЄФА на матчі Португалія – Нідерланди.

Раніше три представники України отримали призначення на матч основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу, між Андоррою та Португалією, які відбулися 13 грудня в Андоррі-ла-Вельї.

Нагадаємо, збірна України з футзалу обіграла Кіпр у стартовому матчі відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026.

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