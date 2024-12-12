Українські арбітри отримали призначення на матч відбору Євро-2026

Три представники України отримали призначення на матч основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу, між Андоррою та Португалією, який відбудеться 13 грудня в Андоррі-ла-Вельї.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Головним рефері виступить Марія Мисловська. Вона регулярно обслуговує міжнародні матчі різного рівня, працюючи як на змаганнях чоловічих, так і жіночих збірних.

Допомагатимуть їй також українські судді – Євген Гордієнко та Орест Дуцяк.

Нагадаємо, що 13 грудня також відбудеться матч Кіпр – Україна. Початок об 11:00 по Києву, а вже 17 грудня Україна зіграє проти Румунії. Початок гри – о 19:00 за українським часом.