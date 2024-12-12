Українські арбітри отримали призначення на матч відбору Євро-2026
Марія Мисловська
АФУ
Три представники України отримали призначення на матч основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу, між Андоррою та Португалією, який відбудеться 13 грудня в Андоррі-ла-Вельї.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Головним рефері виступить Марія Мисловська. Вона регулярно обслуговує міжнародні матчі різного рівня, працюючи як на змаганнях чоловічих, так і жіночих збірних.
Допомагатимуть їй також українські судді – Євген Гордієнко та Орест Дуцяк.
Нагадаємо, що 13 грудня також відбудеться матч Кіпр – Україна. Початок об 11:00 по Києву, а вже 17 грудня Україна зіграє проти Румунії. Початок гри – о 19:00 за українським часом.