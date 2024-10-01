Лідер збірної Бразилії виділив сильну сторону України

Лідер збірної Бразилії з футзалу Марлон поділився очікуваннями від майбутнього матчу 1/2 фіналу проти України, виділивши сильну сторону команди Миколи Косенка.

Його слова наводить ФІФА.

"Україна має відмінну команду. Особливо в атаці, ми це побачили у чудовому матчі з Венесуелою. У них високі та потужні гравці.

Ми поважаємо суперника, однак у нас дуже сильний склад, сильна команда, і у нас є все, щоб з гарною грою вийти у фінал ЧС", – сказав Марлон.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко заявив, що вважає Бразилію головним фаворитом на титул чемпіона світової першості 2024 року.

Нагадаємо, Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу