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Вони фаворити турніру: Косенко – про майбутній півфінал з Бразилією на ЧС-2024

Олексій Мурзак — 1 жовтня, 16:50
Вони фаворити турніру: Косенко – про майбутній півфінал з Бразилією на ЧС-2024
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає Бразилію головним фаворитом на титул чемпіона світової першості 2024 року.

Його слова наводить пресслужба ФІФА.

"Бразилія має дуже потужну команду, вони є рекордсменами за кількістю титулів чемпіонів світу. Звісно, ​​вони – фаворити на титул у цьому турнірі. У бразильців дуже багато небезпечних гравців, які здатні зашкодити твоїй команді.

Нам потрібно повністю дотримуватись плану і віддати на майданчику абсолютно все», – сказав Косенко.

Нагадаємо, Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу

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