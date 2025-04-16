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УЄФА заборонив проводити хвилину мовчання за загиблими перед матчем Україна – Румунія

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 12:12
УЄФА заборонив проводити хвилину мовчання за загиблими перед матчем Україна – Румунія
АФУ

УЄФА заборонив проводити хвилину мовчання за загиблими українцями перед матчем відбору до Євро-2026.

Про це повідомив коментатор Сергій Лук'яненко в етері Setanta Sports.

Напередодні гри росіяни завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок якого загинуло понад 30 людей. Асоціація футзалу України звернулась до УЄФА з проханням провести хвилину мовчання, але отримала відмову.

Втім, наші футзалісти звернулись напряму до румунських колег та вшанували пам'ять загиблих та постраждалих внаслідок терористичного акту РФ.

Setanta Sports

"Ми хотіли вшанувати пам’ять загиблих у цьому страшному теракті. Хотіли… Чесно кажучи, болить серце і душа. Румуни це все розуміють і, не сумніваючись, одразу ж підтримали та сказали, що дійсно дуже важливо, щоб про це знав весь світ.

Дуже жахливо те, що відбувається. Тому подякуємо ще раз румунам, що вони взяли в цьому участь", – прокоментував це Олександр Косенко.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою України, завдяки чому "жовто-сині" встановили унікальне досягнення в межах кваліфікації.

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