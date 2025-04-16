УЄФА заборонив проводити хвилину мовчання за загиблими перед матчем Україна – Румунія

УЄФА заборонив проводити хвилину мовчання за загиблими українцями перед матчем відбору до Євро-2026.

Про це повідомив коментатор Сергій Лук'яненко в етері Setanta Sports.

Напередодні гри росіяни завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок якого загинуло понад 30 людей. Асоціація футзалу України звернулась до УЄФА з проханням провести хвилину мовчання, але отримала відмову.

Втім, наші футзалісти звернулись напряму до румунських колег та вшанували пам'ять загиблих та постраждалих внаслідок терористичного акту РФ.

"Ми хотіли вшанувати пам’ять загиблих у цьому страшному теракті. Хотіли… Чесно кажучи, болить серце і душа. Румуни це все розуміють і, не сумніваючись, одразу ж підтримали та сказали, що дійсно дуже важливо, щоб про це знав весь світ.

Дуже жахливо те, що відбувається. Тому подякуємо ще раз румунам, що вони взяли в цьому участь", – прокоментував це Олександр Косенко.