Суха Балка обіграла in.IT Львів у 21 турі Екстра-ліги, ХІТ розгромив МСК

У п’ятницю, 4 квітня, в матчі 21 туру футзальної Екстра-ліги України клуб Суха Балка з міста Жовті Води здобув мінімальну перемогу над in.IT Львів.

Для львівської команди, яка посідає передостаннє, 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату, це шоста поразка поспіль. Суха Балка іде на сьомій позиції в Екстра-лізі.

У другому матчі угрового дня віцелідер чемпіонату, ХІТ, на виїзді розгромив 9:3 МСК Харків.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

21 тур, 4 квітня

Суха Балка – in.IT Львів – 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 6 Топчій, 1:1 – 12 Білюк, 2:1 – 16 Дяченко

МСК Харків – ХІТ Київ – 3:9 (2:5)

Голи: 0:1 – 2 Мельник, 1:1 – 7 Крюков, 1:2 – 10 Жук, 2:2 – 10 Господенко, 2:3 – 12 Подлюк, 2:4 – 13 Бабілов, 2:5 – 16 Жук, 2:6 – 23 Жук, 2:7 – Жук 26, 3:7 – 28 Фаталієв, 3:8 – 33 Жук, 3:9 – 37 Чернявський

У вівторок, 1 квітня, Sky Up і Сокіл зіграли внічию 3:3 у матчі 20 туру Екстра-ліги.