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Sky Up та Сокіл зіграли внічию в матчі 20 туру Екстра-ліги

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 14:13
Sky Up та Сокіл зіграли внічию в матчі 20 туру Екстра-ліги
АФУ

Сьогодні, 1 квітня, відбувся матч 20 туру між київським Sky Up та хмельницьким Соколом.

Поєдинок завершився бойовою нічиєю 3:3.

Столичний колектив завдяки неймовірній грі Шарапіньйо зміг протягом другого тайму відіграти відставання у два м'ячі та врятувати матч. Зазначимо, що для Sky Up це перша нічия за 20 матчів у сезоні-2024/25.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
20 тур, 1 квітня

Sky Up – Сокіл 3:3 (1:3)

Голи: 0:1 – Первєєв, 9, 1:1 – Шаропіньйо, 14, 1:2 – Чижик, 15, 1:3 – Хібовський, 20, 2:3 – Шаропіньйо, 26, 3:3 – Шаропіньйо, 40

Раніше повідомлялось, що голкіпер Урагана став першим воротарем в історії України, який оформив хеттрик.

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