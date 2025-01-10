Атлетик на останніх секундах вирвав нічию в матчі Екстра-ліги проти МСК Харків

У п'ятницю, 10 січня, відбувся матчі 11 туру української Екстра-ліги з футзалу між МСК Харків з останнього місця турнірної таблиці та Атлетиком.

Зустріч завершилася внічию з рахунком 4:4.

Що цікаво, першу половину гри Атлетик виграв без жодних проблем. Проте після перерви харків'яни не лише відігралися, а й вийшли вперед.

Клуб був максимально близько до того, щоб здобути другу перемогу в сезоні та піднятися з останнього місця, проте суперники зрівняли рахунок за 4 секунди до кінця.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

11 тур, 10 січня

МСК Харків – Атлетик 4:4 (0:2)

Голи: Халін (23), Крюков (35), Фаталієв (35, 39) – Нагорний (9, 14), Дзюба (37), Зінгель (40)

Нагадаємо, у попередньому турі МСК Харків був декласований столичним ХІТ. А Атлетик мінімально програв Енергії.