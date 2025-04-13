Ураган обіграв МСК Харків в перенесеному матчі 19 туру Екстра-ліги

Сьогодні, 13 квітня, відбувся перенесений матч 19 туру української Екстра-ліги з футзалу, в якому зійшлися МСК Харків та Ураган.

У першому колі клуб з Івано-Франківська з різницею в 10 голів розгромив свого опонента, здобувши перемогу з рахунком 14:4. Але цього разу не було нічого подібного.

Можливо, на це вплинуло те, що команди більше ні на що не претендують, хіба що Ураган ще може посперечатися за п'яте місце за підсумками сезону, вже гарантувавши собі плейоф.

Після минулого гольового фестивалю цього разу вболівальники змогли розраховувати всього на два результативні удари, які принесли Урагану перемогу 2:0.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

19 тур, 13 квітня

МСК Харків – Ураган 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 17 Британ, 0:2 – 39 Британ.

Після 21 зіграного туру Ураган посідає шосте місце таблиці чемпіонату України, маючи в активі 34 очки та ще зберігаючи шанси на те, щоб піднятися на п'ятий рядок. МСК Харків з сімома балами у свою чергу залишається однією з найгірших команд.

В останньому турі Ураган прийматиме Сокіл, а Харків гостюватиме у Атлетика. Обидві зустрічі пройдуть 18 квітня.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 квітня, збірна України проведе останній матч відбору на Євро-2026, на який "синьо-жовті" достроково вийшли.