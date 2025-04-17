Голи легіонерів принесли перемогу SkyUP, Кардинал здолав Любарт у матчі 22 туру Екстра-ліги

Сьогодні, 17 квітня, відбулося 3 матчі 22 туру чемпіонату України з футзалу.

SkyUP вдома впевнено здолав Енергію з рахунком 4:1. Перемога дозволила киянам обійти опонента в турнірній таблиці.

У Рівному відбулося дербі Заходу України. Кардинал переграв Любарт із Луцька, хоча поступався після першого тайму.

В заключній зустрічі дня Атлетік переграв головного аутсайдера ліги МСК Харків.

Футзал – Екстра-ліга

22 тур, 17 квітня

SkyUp – Енергія 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Лукас (17), 2:0 – Лукас (18), 2:1 – Квасній (28), 3:1 – Боб (29), 4:1 – Морено (36)

Кардинал – Любарт 4:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Шклярук (6), 1:1 – Козлюк (11), 1:2 – Максимчук (19), 2:2 – Ланко (28), 3:2 – Ланко (36), 4:2 – Волков (37)

Атлетик – МСК Харків 5:3 (1:2, 4:1)

Голи: будуть вказані пізніше

Нагадаємо, збірна України з футзалу обіграла Румунію в шостому турі кваліфікації Євро-2026.