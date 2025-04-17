Голи легіонерів принесли перемогу SkyUP, Кардинал здолав Любарт у матчі 22 туру Екстра-ліги
Сьогодні, 17 квітня, відбулося 3 матчі 22 туру чемпіонату України з футзалу.
SkyUP вдома впевнено здолав Енергію з рахунком 4:1. Перемога дозволила киянам обійти опонента в турнірній таблиці.
У Рівному відбулося дербі Заходу України. Кардинал переграв Любарт із Луцька, хоча поступався після першого тайму.
В заключній зустрічі дня Атлетік переграв головного аутсайдера ліги МСК Харків.
SkyUp – Енергія 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Лукас (17), 2:0 – Лукас (18), 2:1 – Квасній (28), 3:1 – Боб (29), 4:1 – Морено (36)
Кардинал – Любарт 4:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Шклярук (6), 1:1 – Козлюк (11), 1:2 – Максимчук (19), 2:2 – Ланко (28), 3:2 – Ланко (36), 4:2 – Волков (37)
Атлетик – МСК Харків 5:3 (1:2, 4:1)
Голи: будуть вказані пізніше
Нагадаємо, збірна України з футзалу обіграла Румунію в шостому турі кваліфікації Євро-2026.