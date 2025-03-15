Sky Up забив 9 голів Сухій Балці, Ураган та ХІТ голів не забивали

У суботу, 15 березня, відбулась низка матчів в межах чемпіонату України з футзалу.

У першому поєдинку ігрового дня Атлетик впевнено переграв in.IT Львів з рахунком 3:1, а у паралельній зустрічі між Sky Up та Сухою Балкою команди забили 11 м'ячів на двох.

Центральний матч туру між Ураганом та ХІТом завершився безгольовою нічиєю.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

18 тур, 15 березня

Атлетик – in.IT Львів 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Зінгель, 14, 2:0 – Нагорний, 20, 3:0 – Калашник, 30, 3:1 – Данилів, 37

Sky Up – Суха Балка 9:2 (6:1)

Голи: 0:1 – Ковальов, 1, 1:1 – Рафінья, 7, 2:1 – Шаропіньйо, 9, 3:1 – Жоау Лукас, 13, 4:1 – Щериця, 15, 5:1 – Смоловик, 16, 6:1 – Лукас, 19, 7:1 – Лукас, 23, 8:1 – Бакум, 24, 8:2 – Ярошенко, 25, 9:2 – Жоау Лукас, 30

Енергія – Аврора 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 – Чеберяк, 2, 0:2 – В. Моопан, 7, 0:3 – Семенченко, 15, 1:3 – Михайло Грицина, 21, 1:4 – В. Моопан, 24, 1:5 – С. Моопан, 37

Ураган – ХІТ 0:0

У завершальному матчі ігрового дня Любарт зустрінеться з хмельницьким Соколом – стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що голкіпер Урагана став першим воротарем в історії України, який оформив хеттрик.