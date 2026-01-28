Україна визначилась зі стартовою п'ятіркою на матч проти Чехії на Євро-2026

Тренерський штаб збірної України з футзалу на чолі з Олександром Косенком визначився зі стартовим складом на матч 3-го туру групового раунду чемпіонату Європи проти Чехії.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Стартова п'ятірка України на матч

Сухов, Абакшин, Педяш, Корсун, Микитюк

Запасні: Бєлімов, Савенко, Швед, Жук, Чернявський, Шотурма, Приходько, Первєєв, Фаренюк

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Також буде опублікований фінальний результат гри та післяматчеві коментарі.

Поєдинок Чехія – Україна розпочнеться о 20:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що команді Косенка достатньо зіграти внічию із чехами, аби продовжити боротьбу за медалі чемпіонату Європи-2026. Напередодні очного матчу Україна з 3 балами посідає друге місце у групі В. Чехія ж йде третьою, набравши лише одне очко.