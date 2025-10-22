Екстренер Кривбаса та Азовмаша очолив збірну Чорногорії

Колишній тренер Азовмаша та низки інших українських клубів Звєздан Митрович став головним тренером Чорногорії.

Про це повідомила місцева федерація.

Контракт підписано до 2029 року, але свою роботу тренер розпочне лише наступного літа. На цій посаді фахівець замінив Бошко Радоваца, який працював із командою з 2019-го.

Митрович довгий час працював в Україні, очолюючи такі клуби, як Хімік, Будівельник, Кривбас та Азовмаш. Із київським колективом чорногорець ставав володарем Кубку країни у сезоні-2011/12.

Також фахівець вже мав досвід роботи з національною збірною – Чорногорію він тренував з 2017 по 2019 рік, а у 2013-му працював асистентом головного тренера.

