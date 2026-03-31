Будівельник обіграв Франківськ-Прикарпаття у першому матчі фінальної серії Суперліги

Будівельник вийшов вперед у фінальній серії жіночої Суперліги, вигравши домашній матч у Франківськ-Прикарпаття.

Зустріч завершилась з рахунком 83:58.

Будівельник виграв першу чверть 20:10. Надалі Франківськ-Прикарпаття в наступних чвертях намагався скорочувати відставання, проте перелому не сталося.

Найрезультативнішою стала Дар'я Завідна, яка набрала 23 очок та 6 підбирань.

Жіноча Суперліга

Фінал, 31 березня

Будівельник – Франківськ-Прикарпаття 83:58 (20:10, 21:18, 21:17, 21:13)

Будівельник: Філевич 14 + 10 підбирань, Горобець 5 + 7 підбирань, Завідна 23 + 6 перехоплень, Гутевич 15 + 5 передач, Ляшко 12 – старт; Панькіна 9 + 9 підбирань, М. Гулямова 3, О. Гулямова 2, Волошина 0, Тонконожко 0, Любенська 0

Франківськ-Прикарпаття: Лапхан 17, Шепелюк 8, Безкоровайна 5 + 6 підбирань, Бугайова 8, Алексейчик 13 + 7 передач – старт; Полянцева 3, Шахватова 2, Боровська 2, Яненська 0

Друга гра фінальної серії до двох перемог відбудеться в Івано-Франківську 7 квітня.

Напередодні жіноча збірна України дізналася суперниць у відборі на Євробаскет-2027.