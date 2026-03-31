Будівельник обіграв Франківськ-Прикарпаття у першому матчі фінальної серії Суперліги
Будівельник вийшов вперед у фінальній серії жіночої Суперліги, вигравши домашній матч у Франківськ-Прикарпаття.
Зустріч завершилась з рахунком 83:58.
Будівельник виграв першу чверть 20:10. Надалі Франківськ-Прикарпаття в наступних чвертях намагався скорочувати відставання, проте перелому не сталося.
Найрезультативнішою стала Дар'я Завідна, яка набрала 23 очок та 6 підбирань.
Жіноча Суперліга
Фінал, 31 березня
Будівельник – Франківськ-Прикарпаття 83:58 (20:10, 21:18, 21:17, 21:13)
Будівельник: Філевич 14 + 10 підбирань, Горобець 5 + 7 підбирань, Завідна 23 + 6 перехоплень, Гутевич 15 + 5 передач, Ляшко 12 – старт; Панькіна 9 + 9 підбирань, М. Гулямова 3, О. Гулямова 2, Волошина 0, Тонконожко 0, Любенська 0
Франківськ-Прикарпаття: Лапхан 17, Шепелюк 8, Безкоровайна 5 + 6 підбирань, Бугайова 8, Алексейчик 13 + 7 передач – старт; Полянцева 3, Шахватова 2, Боровська 2, Яненська 0
Друга гра фінальної серії до двох перемог відбудеться в Івано-Франківську 7 квітня.
