Будівельник вперше став чемпіоном жіночої Суперліги

Столичний клуб Будівельник здобув перемогу над командою Франківськ-Прикарпаття та вперше став чемпіоном жіночої Суперліги.

Матч в Івано-Франківську завершився з рахунком 72:50 на користь киянок.

Чемпіони виграли кожну з чотирьох чвертей, здобувши перевагу у 26 очок під час останньої десятихвилинки. У складі столичного колективу Ксенія Панькіна та Анжеліка Ляшко набрали по 15 очок, а Кристина Філевич записала до свого активу 14 очок та 12 підбирань, оформивши дабл-дабл.

Серед представниць івано-франківської команди Ірина Бугайова здобула 16 очок, Богдана Лапхан – 15.

Жіноча Суперліга

Фінал, 7 квітня

Франківськ-Прикарпаття — Будівельник 50:72 (12:19, 13:20, 16:17, 9:16)

Франківськ-Прикарпаття: Лапхан 15 + 7 підбирань, Шепелюк 2, Безкоровайна 0 + 5 підбирань, Бугайова 16, Алексейчик 3 – старт; Саприга 4, Шахватова 3, Полянцева 3, Марків 2, Боровська 2

Будівельник: Філевич 14 + 12 підбирань, Горобець 5 + 6 підбирань, Завідна 13 + 6 підбирань, Гутевич 6, Ляшко 15 – старт; Панькіна 15 + 6 підбирань, М. Гулямова 4, Волошина 0, Чапська 0, Любенська 0, Тонконожко 0

Ця перемога дозволила команді під керівництвом Віталія Чернія виграти фінальну серію плейоф з рахунком 2:0. Протягом усього сезону київський клуб не зазнав жодної поразки та оформив золотий дубль, раніше здобувши перемогу в Кубку України.

Перший поєдинок фінальної серії між командами відбувся, 31 березня, у Києві та завершився перемогою киянок з рахунком 83:58.