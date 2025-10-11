Будівельник вдруге обіграв Київ-Баскет, Франківськ-Прикарпаття здобув першу перемогу в сезоні жіночої Суперліги

У суботу, 11 жовтня, відбулось два матчі у межах чемпіонату України у жіночій Суперлізі.

Будівельник знову виграв столичне дербі у Київ-Баскета з рахунком 86:54. Підопічні Віталія Чернія розпочали поєдинок з ривка 10:0, а у другій чверті перевага вже сягала +20.

У Будівельника найрезультативнішою стала Юлія Гутевич, в активі якої 20 очками і 7 передач. Кристина Філевич оформила дабл-дабл з 16 очок і 14 підбирань.

Чемпіон жіночої Суперліги Франківськ-Прикарпаття розпочав сезон матчем з Вінницею-МедУніверситетом та здобув впевнену перемогу з рахунком 93:43.

Жіноча Суперліга – Регулярний чемпіонат

11 жовтня

Київ-Баскет — Будівельник 54:86 (13:27, 24:20, 9:23, 8:16)

Київ-Баскет: Кіба 12, Семенчук 0, Костоглод 14, Березова 10, Кучерьонок 10 – старт; Матвійчук 4, Тірон 3, Самсонова 1, Воронцова 0, Меркотун 0, Балашова 0

Будівельник: Філевич 16 + 14 підбирань, Горобець 3, Гутевич 20 + 7 передач, Панькіна 15 + 6 підбирань, Ляшко 12 + 5 передач – старт; Волошина 7, Любенська 7, Гулямова 2 + 5 підбирань, Тонконожко 2, Чапська 2, Йоханнессон 0

Франківськ-Прикарпаття — Вінниця-МедУніверситет 93:43 (29:6, 22:13, 27:16, 15:8)

Франківськ-Прикарпаття: Лапхан 7 + 6 передач, Моллова 3 + 6 підбирань, Шепелюк 20, Безкоровайна 12 + 13 підбирань, Алексейчик 27 + 13 підбирань + 12 передач – старт; Бугайова 13 + 11 підбирань, Марків 9, Шахватова 2

Вінниця-МедУніверситет: Богаченко 10, Жмурко 2 + 5 підбирань, Огій 2 + 5 підбирань + 4 перехоплень, Шошоя 9 + 5 підбирань, Остапчук 11 + 5 підбирань – старт; Лесько 6 + 10 підбирань, Шконля 3, Синявська 0, Чеперната 0, Микичур 0

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, стартувала жіноча Суперліга України. У матчі-відкритті нового сезону Будівельник розгромив Київ-Баскет.