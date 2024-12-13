Відставка пішла на користь: аутсайдер Екстра-ліги здобув першу перемогу в сезоні

Сьогодні, 13 грудня, відбувся матч 10 туру української Екстра-ліги з футзалу, в якому зустрілися in.IT та Суха Балка.

Перемогу з рахунком 5:4 здобув клуб з Львова. Для нього це перша перемога в сезоні. Попри ударний старт, коли in.IT тримав дистанцію в три м'ячі, суперникам вдалося зрівняти рахунок.

І вирішальний гол, який і приніс колективу дебютну перемогу в сезоні, був забитий на останніх секундах зустрічі.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

10 тур, 13 грудня

in.IT – Суха Балка 5:4 (4:2)

Голи: 1:0 – 2 Бондар, 2:0 – 10 Горєлко, 3:0 – 13 Сизик, 3:1 – 14 Мілінький, 4:1 – 15 Константінов, 4:2 – 17 Бутов, 4:3 – 25 Сидоренко (а.г.), 4:4 – 34 Бабілов, 5:4 – 40 Шпак

Зауважимо, що команда здобула звитягу в першій же грі після відставки головного тренера Андрія Федюка.