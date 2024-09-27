Мельник: Ми встигли адаптуватися і здобути досвід, адже для багатьох це перший Мундіаль

Один із лідерів збірної України з футзалу Андрій Мельник прокоментував вихід у чвертьфінал ЧС-2024.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Це історичне досягнення українського футзалу та українського спорту. Для мене особливо важливе, бо в період війни хочеться подарувати хоч трохи позитивних емоцій воїнам ЗСУ, які нас захищають й дають можливість грати у футзал та представляти Україну на світовій арені.

Дубль у ворота Нідерландів? Для мене найголовніше – це результат команди. Голи та MVP – це приємний бонус. Найцінніше, що мій внесок дозволив досягти такого важливого результату", – сказав Мельник.