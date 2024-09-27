Мельник: Ми встигли адаптуватися і здобути досвід, адже для багатьох це перший Мундіаль
Один із лідерів збірної України з футзалу Андрій Мельник прокоментував вихід у чвертьфінал ЧС-2024.
Його слова цитує Суспільне Спорт.
"Це історичне досягнення українського футзалу та українського спорту. Для мене особливо важливе, бо в період війни хочеться подарувати хоч трохи позитивних емоцій воїнам ЗСУ, які нас захищають й дають можливість грати у футзал та представляти Україну на світовій арені.
Дубль у ворота Нідерландів? Для мене найголовніше – це результат команди. Голи та MVP – це приємний бонус. Найцінніше, що мій внесок дозволив досягти такого важливого результату", – сказав Мельник.
Також футзаліст визнав, що команда звикла до напруги у матчах рівня чемпіонату світу.
"Ми встигли адаптуватися, здобути новий досвід, тому що для більшості членів нашої команди це перший Мундіаль. Ми ростемо як команда, у колективі чудова атмосфера. Це робить нас сильнішими, мотивує. Як наслідок, психологічно стає набагато простіше", – додав він.
Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату світу збірна України зіграє проти Венесуели. Матч відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок гри – 18:00 за київським часом.
Збірна України у 1/8 фіналу обіграла Нідерланди (3:1). На груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.