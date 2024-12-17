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AIPS засудила погрози ФГУ кореспонденту Чемпіону

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 22:27
AIPS засудила погрози ФГУ кореспонденту Чемпіону
Ігор Грачов

Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) відреагувала на погрози чиновників Федерації гандболу України на адресу кореспондента Чемпіона Ігоря Грачова.

Про це йдеться в заяві організації.

"Ми отримали листа від президента Асоціації спортивної преси України Олександра Гливинського і дуже стурбовані, тому що керівництво Федерації гандболу України зовсім не сприймає свободу журналіста висвітлювати реальну ситуацію у спорті.

Критика – це не злочин, і в даному випадку наш колега лише описав ситуацію в команді. Ми не можемо погодитися з тим, що президент і генеральний секретар цієї федерації погрожували нашому колезі, і ми дуже рішуче протестуємо проти такого поганого ставлення, яке не має місця у спорті. Ми на боці Ігоря Грачова, який чесно виконав свою роботу", – йдеться в заяві.

Раніше ми повідомляли про погрози кореспонденту зі сторони генерального секретаря ФГУ Олександра Гладуна та президента організації Андрія Мельника.

Грачов ФГУ Андрій Мельник Олександр Гладун

ФГУ

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