Абакшин: Аргентина дуже зібрана команда, дивились багато їхніх матчів

Гравець збірної України з футзалу Данило Абакшин поділився очікуваннями від виступів на чемпіонаті світу.

Слова гравця цитує сайт Асоціації футзалу України.

"Дуже приємно знаходитись тут. Ці емоції просто не передати. Очікуємо вже початку своєї участі на змаганні. Коли потрапляєш на такі турнірі, то все по-іншому. Все організовано на найвищому рівні. Ти відчуваєш себе дуже добре і хочеш лише грати та перемагати. Все загалом дуже схоже, але тут будуть інші команди, тому буде цікаво.

Чи досвідчена ми команда? Ну в нас всього дві людини грали на Чемпіонатах світу, десь половина була на ЄВРО-2022. Можна сказати, що хтось досвідчений в своїх чемпіонатах, хтось в Лізі чемпіонів. Рівень збірної зовсім інший, я думаю. Подивимося як воно буде.

Суперники? Аргентина дуже зібрана команда. Вони дуже цілісні командні гравці. Ми дивилися дуже багато їх ігор, були на їх грі з Казахстаном. Команда дуже цікава. Анголу також дивилися по їх товариських іграх з Португалієї і по їх відбору на мундіаль. Ангола не є останньою командою групи. Вони дуже сильні. Афганістан ми дивилися дещо менше, але час ще буде, я гадаю", – сказав Абакшин.