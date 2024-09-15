ЧМ-2024 по футзалу. Аргентина – Украина: онлайн-трансляция

В воскресенье, 15 сентября, сборная Украины по футзалу проведет первый матч на чемпионате мира 2024. "Сине-желтым" будет противостоять национальная команда Аргентины.

Поединок стартового тура группового этапа состоится в узбекистанском Ташкенте. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по Киеву.

Видеотрансляция проводится телеканалом "Суспильне Спорт", а также региональными телеканалами Суспильного.

Чемпион проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.