Дівоча збірна України зазнала розгромної поразки від Португалії у спарингу

Дівоча збірна України WU-19 розгромно поступилась одноліткам з Португалії у товариському поєдинку, який проходив у межах підготовки до юнацьких Олімпійських ігор-2026.

Зустріч завершилася із рахунком 7:1.

Єдиним голом у складі "синьо-жовтих" відзначилася Маргарита Ручка, але це не врятувало українок від фіаско.

Зазначимо, що це вже друга поспіль розгромна поразка дівочої збірної України від Португалії у спарингу. У попередньому поєдинку "синьо-жовті" поступилися з рахунком 0:8, не відзначившись голами.

Товариський матч

Португалія (U-19) – Україна (U-19) – 7:1

Додамо, що цьогорічна юнацька Олімпіада відбуватиметься у сенегальському Дакарі з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року.

Нагадаємо, що напередодні перша національна команда України втратила перемогу над Польщею та вперше в історії не вийшла на жіноче Євро.