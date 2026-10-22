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Дівоча збірна України зазнала розгромної поразки від Португалії у спарингу

Микола Літвінов — 22 жовтня 2026, 00:51
Дівоча збірна України зазнала розгромної поразки від Португалії у спарингу
АФУ

Дівоча збірна України WU-19 розгромно поступилась одноліткам з Португалії у товариському поєдинку, який проходив у межах підготовки до юнацьких Олімпійських ігор-2026.

Зустріч завершилася із рахунком 7:1.

Єдиним голом у складі "синьо-жовтих" відзначилася Маргарита Ручка, але це не врятувало українок від фіаско.

Зазначимо, що це вже друга поспіль розгромна поразка дівочої збірної України від Португалії у спарингу. У попередньому поєдинку "синьо-жовті" поступилися з рахунком 0:8, не відзначившись голами.

Товариський матч

Португалія (U-19) – Україна (U-19) – 7:1

Додамо, що цьогорічна юнацька Олімпіада відбуватиметься у сенегальському Дакарі з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року.

Нагадаємо, що напередодні перша національна команда України втратила перемогу над Польщею та вперше в історії не вийшла на жіноче Євро. 

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