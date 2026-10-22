Дівоча збірна України зазнала розгромної поразки від Португалії у спарингу
Дівоча збірна України WU-19 розгромно поступилась одноліткам з Португалії у товариському поєдинку, який проходив у межах підготовки до юнацьких Олімпійських ігор-2026.
Зустріч завершилася із рахунком 7:1.
Єдиним голом у складі "синьо-жовтих" відзначилася Маргарита Ручка, але це не врятувало українок від фіаско.
Зазначимо, що це вже друга поспіль розгромна поразка дівочої збірної України від Португалії у спарингу. У попередньому поєдинку "синьо-жовті" поступилися з рахунком 0:8, не відзначившись голами.
Товариський матч
Португалія (U-19) – Україна (U-19) – 7:1
Додамо, що цьогорічна юнацька Олімпіада відбуватиметься у сенегальському Дакарі з 31 жовтня до 13 листопада 2026 року.
Нагадаємо, що напередодні перша національна команда України втратила перемогу над Польщею та вперше в історії не вийшла на жіноче Євро.