Легіонер Чорноморця: Українці – чудові люди, я люблю їх

Нігерійський воротар одеського Чорноморця Чіджоке Аніагбосо розповів про любов до України та українців.

Його слова передає Dailysports.

"Народ України все ще перебуває в Україні, і всі ми заслуговуємо на те, щоб виявляти любов один до одного. Україна – дуже гарне місце. У мене так багато моїх братів з Африки, які грали тут раніше. Ось вони мені й розповіли про Україну.

Україна в порядку. Війна йде в Україні, але, як бачите, я живий. Я люблю українців. Українці чудові люди. Вони милі. Вони люблять. Їхня любов занадто велика. Коли я йду вулицею, вони проявляють до мене любов. Насправді мені ніхто нічого поганого не зробив.

Футбол в Україні – це як футбол в Англійській Прем'єр-лізі, він може допомогти вам стати кращими. Якщо ти вмієш грати в українському футболі, ти можеш грати скрізь у світі", – сказав голкіпер.