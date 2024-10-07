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Легіонер Чорноморця: Українці – чудові люди, я люблю їх

Андрій Яросименко — 7 жовтня, 15:42
Легіонер Чорноморця: Українці – чудові люди, я люблю їх
Чіджоке Аніагбосо
CAF

Нігерійський воротар одеського Чорноморця Чіджоке Аніагбосо розповів про любов до України та українців.

Його слова передає Dailysports.

"Народ України все ще перебуває в Україні, і всі ми заслуговуємо на те, щоб виявляти любов один до одного. Україна – дуже гарне місце. У мене так багато моїх братів з Африки, які грали тут раніше. Ось вони мені й розповіли про Україну.

Україна в порядку. Війна йде в Україні, але, як бачите, я живий. Я люблю українців. Українці чудові люди. Вони милі. Вони люблять. Їхня любов занадто велика. Коли я йду вулицею, вони проявляють до мене любов. Насправді мені ніхто нічого поганого не зробив.

Футбол в Україні – це як футбол в Англійській Прем'єр-лізі, він може допомогти вам стати кращими. Якщо ти вмієш грати в українському футболі, ти можеш грати скрізь у світі", – сказав голкіпер.

Зазначимо, що Аніагбосо виступає в Україні з 2023 року, коли перейшов у житомирське Полісся. Пізніше він виступав за Звягель та другу команду житомирян, а на початку вересня 2024 року перейшов у склад Чорноморця.

Наразі одесити посідають 9 місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 10 очок після 9 турів чемпіонату.

воротар Полісся Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Звягель

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