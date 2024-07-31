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Кремінь замінить Звягель у Першій лізі, проте не зможе грати на домашньому стадіоні

Владислав Уткін — 31 липня, 16:30
Кремінь замінить Звягель у Першій лізі, проте не зможе грати на домашньому стадіоні

Кремінь замінить Звягель у Першій лізі України у сезоні-2024/25.

Про це повідомила пресслужба кременчуцького клубу.

Зазначається, що Кремінь не зможе грати домашні матчі на Кремінь-Арені, яка має застаріле штучне покриття та за якістю не відповідає вимогам Першої ліги. Місце проведення домашніх поєдинків "синьо-білих" стане відомо згодом.

Звягель призупинив виступи в змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги. Причиною зняття житомирського клубу з Першої ліги стала теж проблема з домашнім стадіоном ("Авангард"), який не пройшов атестацію УАФ.

Кремінь Чемпіонат України, Перша ліга Звягель

Чемпіонат України, Перша ліга

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