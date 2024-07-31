Кремінь замінить Звягель у Першій лізі, проте не зможе грати на домашньому стадіоні
Кремінь замінить Звягель у Першій лізі України у сезоні-2024/25.
Про це повідомила пресслужба кременчуцького клубу.
Зазначається, що Кремінь не зможе грати домашні матчі на Кремінь-Арені, яка має застаріле штучне покриття та за якістю не відповідає вимогам Першої ліги. Місце проведення домашніх поєдинків "синьо-білих" стане відомо згодом.
Звягель призупинив виступи в змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги. Причиною зняття житомирського клубу з Першої ліги стала теж проблема з домашнім стадіоном ("Авангард"), який не пройшов атестацію УАФ.