Четверо футболістів продовжать грати за Звягель

Антон Яшков, Андрій Нестеров, Андрій Власюк та Андрій Блізніченко продовжили свої контракти зі Звягелем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Яшков — воротар і капітан команди, зіграв у 24 поєдинках минулого сезону, в 11 з яких не пропустив жодного гола, та навіть віддав дві гольові передачі. Нестеров — захисник, відіграв минулого сезону 22 матчі в яких забив 4 голи.

Андрій Власюк — також захисник, який провів 11 ігор, відзначившись двома гольовими передачами. Андрій Блізніченко — півзахисник, відіграв 4 гри та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, раніше стало відомо що футболісти житомирського Полісся, Василь Грицук, Денис Янаков та Денис Ндукве відправляться у Звягель на рік на правах оренди.