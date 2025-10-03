Трабзонспор з голом Зубкова розгромив Кайсеріспор у чемпіонаті Туреччини
Трабзонспор впевнено переграв Кайсеріспором у межах 8-го туру турецької Суперліги. Матч завершився з рахунком 4:0.
Українці Олександр Зубков та Арсеній Багатов розпочали поєдинок у стартовому складі Трабзонспора. Данило Сікан, з’явився на полі наприкінці матчу.
Зубков забив третій гол у ворота суперників. Вінгер на 56-й хвилині використав вихід віч-на-віч з голкіпером. Одразу після цього Олександра замінили. Для нього - це перший гол у поточному сезоні, до цього на його рахунку було три асисти.
Зазначимо, що Сікан долучився до четвертого голу. В останній атаці матчу він заробив пенальті, яке реалізував Онуачу.
Чемпіонат Туреччини – Суперліга
8 тур, 3 жовтня
Трабзонспор - Кайсеріспор 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Йокушлу, 2:0 - 53 Феліпе, 3:0 - 56 Зубков, 4:0 - 90+5 Онуачу (пен)
Трабзонспор завдяки перемозі має 17 балів в активі та наразі посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату.
Нагадаємо, напередодні Данило Сікан забив свій дебютний гол сезону-2025/26 та допоміг цим здобути Трабзонспору перемогу над Карагюмрюком.