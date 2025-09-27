Українська правда
Гол Сікана допоміг Трабзонспору переграти Карагюмрюк в чемпіонаті Туреччини

Володимир Максименко — 27 вересня 2025, 22:54
Гол Сікана допоміг Трабзонспору переграти Карагюмрюк в чемпіонаті Туреччини
Данило Сікан забив свій дебютний гол сезону-2025/26 та допоміг цим здобути Трабзонспору перемогу над Карагюмрюком.

Українець з'явився на полі на 65-й хвилині зустрічі, замінивши Олаїгбе, а наприкінці матчу вдало підставив голову під скидку Жаболь-Фолькареллі.

У доданий арбітром час Давід Фофана відіграв два м'ячі, але це не допомогло Карагюмрюку врятуватись від поразки – 4:3 на користь Трабзонспора.

Зазначимо, що Арсеній Батагов провів на полі увесь матч, а Олександра Зубкова на 80-й хвилині замінив Едін Віща.

Завдяки цій перемозі Трабзонспор піднявся на друге місце в турнірній таблиці, набравши 14 очок – у першого Галатасарая 21 заліковий бал.

Нагадаємо, сьогодні результативною дією відзначився інший український легіонер – Єгор Ярмолюк записав на свій рахунок дебютний асист за Брентфорд.

