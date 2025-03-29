Зубков відзначився ефектним голом за Трабзонспор у чемпіонаті Туреччини

Вінгер збірної України та Трабзонспора Олександр Зубков відзначився голом у матчі 29 туру турецької Суперліги проти Гезтепе.

Це сталося на 32 хвилині зустрічі. 28-річний футболіст зрівняв рахунок, пробивши ефектним ударом у дальній кут воріт з меж штрафного майданчика.

Відео голу Зубкова

Зауважимо, що у цій грі не беруть участь інші представники України: центральний захисник Арсеній Батагов пропускає гру через травму, а нападник Данило Сікан опинився на лаві для запасних.

Для Олександра це вже другий гол у складі турецького колективу. Раніше він відзначався у матчі проти Хатайспора (1:2). Загалом же українець взяв участь у 8 поєдинках. На його рахунку також один асист.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор зацікавлений у підписанні футболіста київського Динамо Дениса Попова.