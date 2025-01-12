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Трабзонспор висунув нову пропозицію Шахтарю щодо трансферу Зубкова

Олексій Мурзак — 12 січня 2025, 16:20
Трабзонспор висунув нову пропозицію Шахтарю щодо трансферу Зубкова
Олександр Зубков
ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Олександр Зубков все ще має шанс перейти в Трабзонспор.

Як повідомляє Fotomac, турецький клуб нібито домовився із "гірниками", висунувши нову пропозицію щодо українського гравця у 4 мільйони євро з урахуванням бонусів.

Видання додає, що Трабзонспор виявляє серйозну наполегливість у питанні придбання Зубкова, який дуже подобається наставнику команду Шенолу Гюнешу.

Раніше інше турецьке видання Fаnatic, писало, що "гірники" повернулися до своєї початкової позиції у вартості трансферу у розмірі 8 млн євро. Трабзонспор у підсумку не зміг наблизитись до цієї суми і переговори зайшли у глухий кут. 

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Олександр Зубков

Трабзонспор так і не зміг домовитися із Шахтарем щодо трансферу Зубкова
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