Трабзонспор так і не зміг домовитися із Шахтарем щодо трансферу Зубкова

Вінгер Шахтаря Олександр Зубков не перейде в Трабзонспор.

Як пише Fаnatic, "гірники" повернулися до своєї початкової позиції у вартості трансферу у розмірі 8 млн євро. Турки ж не змогли наблизитись до цієї суми.

Па початку січня ЗМІ писали, що турецька сторона готова піти на компроміс задля здійснення угоди.

Турецький клуб запропонував Зубкову майже в 1,5 більшу зарплату, ніж він отримує у Шахтарі, однак це не допомогло здійснити перехід.

Наразі Трабзонспор у якості альтернативи намагається домовитися про перехід 30-річного вінгера Ботафого Жуніора Сантоса. За нього пропонують 2,5 млн євро, але бразильський клуб хоче отримати щонайменше 5 млн.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зубков може продовжити кар'єру в МЛС.