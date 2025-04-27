Дубль Сікана та гол Зубкова: українці потужно розпочали матч проти Аланіяспору
Олександр Зубков
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Українські гравці Трабзонспора Олександр Зубков та Данило Сікан потужно розпочали матч чемпіонату Туреччини проти Аланіяспору.
Зубков відкрив рахунок у грі вже на 7-й хвилині. Перший удар від українця влучив у стійку, після чого він повторно завдав постріл по воротах суперника. Для нього це другий поспіль гол за Трабзонспор, посеред тижня він відзначився м'ячем у Кубку Туреччини.
У схожому стилі свій дебютний гол за турецький клуб забив Данило Сікан.
Згодом 24-річний нападник оформив дубль, коли замкнув передачу з флангу від Зубкова.
Також в активі Сікана асист на Сімона Банза.
У підсумку перший тайм завершився з рахунком 4:2 на користь Трабзонспора.