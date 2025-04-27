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Дубль Сікана та гол Зубкова: українці потужно розпочали матч проти Аланіяспору

Олександр Булава — 27 квітня 2025, 17:08
Дубль Сікана та гол Зубкова: українці потужно розпочали матч проти Аланіяспору
Олександр Зубков
https://x.com/Trabzonspor/status/1915490934524989801/photo/1

Українські гравці Трабзонспора Олександр Зубков та Данило Сікан потужно розпочали матч чемпіонату Туреччини проти Аланіяспору.

Зубков відкрив рахунок у грі вже на 7-й хвилині. Перший удар від українця влучив у стійку, після чого він повторно завдав постріл по воротах суперника. Для нього це другий поспіль гол за Трабзонспор, посеред тижня він відзначився м'ячем у Кубку Туреччини.

У схожому стилі свій дебютний гол за турецький клуб забив Данило Сікан.

Згодом 24-річний нападник оформив дубль, коли замкнув передачу з флангу від Зубкова.

Також в активі Сікана асист на Сімона Банза.

У підсумку перший тайм завершився з рахунком 4:2 на користь Трабзонспора.

Олександр Зубков Трабзонспор Данило Сікан

Олександр Зубков

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