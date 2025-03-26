Вінгер збірної України Олександр Зубков пояснив, чому вирішив змінити Шахтар на Трабзонспор, пояснивши свій вибір тим, що це великий клуб, який завжди ставить найвищі цілі.

Слова футболіста наводить Günebakış Haber.

"Протягом усієї своєї кар'єри я грав на високому рівні, тому прийняв пропозицію Трабзонспора. Я раніше неодноразово чув, що це великий клуб, який перемагав у чемпіонаті і завжди ставить найвищі цілі. Такі речі роблять мене щасливим.

Коли я дізнався, що надійшла пропозиція про трансфер, то одразу написав повідомлення Арсенію Батагову, який уже грав тут. Я поставив йому багато питань, він розповів мені про інфраструктуру клубу, тренувальний процес, стадіон і завдання на сезон", – розповів Зубков.

За його словами, це був тривалий процес.

"Мені подобається Трабзон. Це дуже гарне місто та доброзичливі люди", – додав Зубков.

У поточному сезоні Олександр зіграв за турецький клуб 7 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол та віддавши 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор зацікавлений у підписанні футболіста київського Динамо Дениса Попова.