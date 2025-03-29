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Зубков забив та став найкращим гравцем матчу Трабзонспор – Гезтепе

Микола Дендак — 29 березня 2025, 18:11
Зубков забив та став найкращим гравцем матчу Трабзонспор – Гезтепе
Олександр Зубков
Трабзонспор

Вінгер збірної України Олександр Зубков отримав найвищу оцінку серед усіх гравців у матчі 29 туру турецької Суперліги Трабзонспор – Гезтепе (1:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець отримав 7,9 балів. На його рахунку рятівний гол. 28-річний футболіст зрівняв рахунок на 32 хвилині зустрічі. Також Олександр віддав 22 точні передачі з 29 (76%) та виграв 6 з 6 дуелей.

Зауважимо, що у цій грі не взяв участь центральний захисник Арсеній Батагов (через травму), а нападник Данило Сікан опинився на лаві для запасних і вийшов на поле на 67 хвилині. За цей час він награв на оцінку 6,7.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор зацікавлений у підписанні футболіста київського Динамо Дениса Попова.

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