Зоря оголосила ім'я додаткового спаринг-партнера на зимових зборах

Луганська Зоря назвала ім'я додаткового спаринг-партнера на зимових зборах у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".

Підопічні Бартуловича зустрінуться із рівненським Вересом. матч заплановано на 10 лютого.

Луганська «Зоря» на зборах в Туреччині зіграє додатковий контрольний поєдинок.https://t.co/Xk8metDN7p pic.twitter.com/0HDEsxCPpn — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) February 2, 2025

Зазначимо, що окрім представника УПЛ луганці зіграють також з Санкт-Пелтьеном та Динамо Батумі. Поєдинки заплановані на 6 та 13 лютого відповідно.

Раніше Младен Бартулович підбив підсумки перших трьох товариських матчів команди.