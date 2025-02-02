Зоря оголосила ім'я додаткового спаринг-партнера на зимових зборах
Зоря Луганськ
Луганська Зоря назвала ім'я додаткового спаринг-партнера на зимових зборах у Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".
Підопічні Бартуловича зустрінуться із рівненським Вересом. матч заплановано на 10 лютого.
Зазначимо, що окрім представника УПЛ луганці зіграють також з Санкт-Пелтьеном та Динамо Батумі. Поєдинки заплановані на 6 та 13 лютого відповідно.
Раніше Младен Бартулович підбив підсумки перших трьох товариських матчів команди.