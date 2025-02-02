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Зоря оголосила ім'я додаткового спаринг-партнера на зимових зборах

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 14:06
Зоря оголосила ім'я додаткового спаринг-партнера на зимових зборах
Зоря Луганськ

Луганська Зоря назвала ім'я додаткового спаринг-партнера на зимових зборах у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".

Підопічні Бартуловича зустрінуться із рівненським Вересом. матч заплановано на 10 лютого.

Зазначимо, що окрім представника УПЛ луганці зіграють також з Санкт-Пелтьеном та Динамо Батумі. Поєдинки заплановані на 6 та 13 лютого відповідно.

Раніше Младен Бартулович підбив підсумки перших трьох товариських матчів команди.

Верес Зоря Чемпіонат України, УПЛ

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