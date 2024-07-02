Зоря зіграла внічию з МТК у контрольному матчі

Луганська Зоря зіграла внічию з угорським МТК у контрольному матчі у межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Українці пропустили вже на третій хвилині, проте під завісу першого тайму прекрасним ударом зрівняли рахунок. У другому таймі результативних дій не було.

Контрольний матч

2 липня

Зоря (Україна) — МТК (Угорщина) 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Юріна, 1:1 - 44 Кирюханцев

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Зоря відпустить Арсенія Батагова на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.