Лідер Зорі поїде на Олімпійські ігри-2024, але пропустить підготовку до турніру: справа не в травмі

Зоря відпустить Арсенія Батагова на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Втім, є нюанс — 22-річний захисник приєднається до команди лише за кілька днів до початку олімпійського турніру. Луганський клуб хоче, щоб Арсеній був присутній на зборах, які проходять у Словенії.

Відтак Батагов майже напевно пропустить обидва товариські матчі олімпійської збірної, які заплановані на 14-18 липня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ворскла відпустить на Олімпіаду двох гравців основи. Від Динамо в Париж поїдуть також два гравці.