Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідер Зорі поїде на Олімпійські ігри-2024, але пропустить підготовку до турніру: справа не в травмі

Игорь Чернявский — 1 липня, 22:30
Лідер Зорі поїде на Олімпійські ігри-2024, але пропустить підготовку до турніру: справа не в травмі

Зоря відпустить Арсенія Батагова на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Втім, є нюанс — 22-річний захисник приєднається до команди лише за кілька днів до початку олімпійського турніру. Луганський клуб хоче, щоб Арсеній був присутній на зборах, які проходять у Словенії.

Відтак Батагов майже напевно пропустить обидва товариські матчі олімпійської збірної, які заплановані на 14-18 липня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ворскла відпустить на Олімпіаду двох гравців основи. Від Динамо в Париж поїдуть також два гравці.

Зоря Чемпіонат України, УПЛ Батагов Олімпійські ігри-2024 Олімпійська збірна України з футболу

Батагов

Геллер: Після Олімпіади Батагов буде коштувати ще дорожче
АЗ готує трансфер захисника Зорі
Захисник Зорі пропустить матч з Гентом через травму
Батагов: У першому матчі іспанці нас недооцінили
Дніпро-1 віддав Батагова в оренду Поліссю

Останні новини