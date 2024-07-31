Флік: Я дуже задоволений Барселоною
Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік задоволений своєю командою після товариського матчу проти Манчестер Сіті 2:2(4:1).
Його слова передає Mundo deportivo.
"Я дуже щасливий, ми зробили велику справу. Ми грали проти великого клубу з фантастичними гравцями. Дуже задоволений своєю командою. Найголовніше для тренера — це те, що ми захищалися та атакували як команда.
Ми раді бачити так багато вболівальників, які були щасливі підтримувати команду — це важливо для нас", — підсумував наставник.
Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище Барселони. Раніше "блаугранас" після 18 років гри за команду покинув півзахисник Сержі Роберто.