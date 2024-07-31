Флік: Я дуже задоволений Барселоною

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік задоволений своєю командою після товариського матчу проти Манчестер Сіті 2:2(4:1).

Його слова передає Mundo deportivo.

"Я дуже щасливий, ми зробили велику справу. Ми грали проти великого клубу з фантастичними гравцями. Дуже задоволений своєю командою. Найголовніше для тренера — це те, що ми захищалися та атакували як команда.

Ми раді бачити так багато вболівальників, які були щасливі підтримувати команду — це важливо для нас", — підсумував наставник.