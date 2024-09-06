Збірна України U-19 не змогла втримати перемогу в товариському матчі зі Швейцарією

Збірна України U-19 розписала мирову зі Швейцарією у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Вже до середини першого тайму українці лідирували у два м'ячі, проте дубль Рубена Лонджа, який він оформив ще до 45 хвилини, нівелював цю перевагу. Більше команди не забивали.

Товариський матч

6 вересня

Швейцарія U-19 — Україна U-19 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 4 Гусол, 0:2 - 22 Синчук, 1:2 - 25 Лонджа, 2:2 - 30 Лонджа

Також між цими командами запланований ще 1 контрольний поєдинок у межах навчально-тренувального збору у Швейцарії.

Нагадаємо, нещодавно збірна України U-19 дійшла до півфіналу Євро-2024, де програла одноліткам із Франції.