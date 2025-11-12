Українська правда
Зоря та Колос зіграють товариський матч, заповнюючи міжнародну паузу

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 13:26
Луганська Зоря та ковалівський Колос зіграють товариський матч під час міжнародної паузи.

Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".

Гру заплановано на 15 листопада, проте час початку матчу невідомий – луганці обіцяють повідомити про його підсумки на сторінках у соціальних мережах.

Після 12 турів чемпіонату України Зоря розмістилась на сьомому місці турнірної таблиці, а Колос рядком вище – обидва колективи набрали по 19 очок.

Клубний футбол для підопічних Скрипника поновиться 24 листопада грою з Олександрією, а ковалівці двома днями раніше зіграють проти київського Динамо. 

У своїх попередніх поєдинках Колос переграв Кудрівку, а Зоря здолала Металіст 1925.

