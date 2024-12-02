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Зоря прийме Карпати в заключному матчі 15 туру УПЛ

Ігор Чернявський — 2 грудня 2024, 08:10
Зоря прийме Карпати в заключному матчі 15 туру УПЛ

У понеділок, 2 грудня, луганська Зоря зіграє проти львівських Карпат. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі запланований на 18:00. Гру можна буде переглянути на УПЛ ТБ.

Наразі Карпати з 21 очком посідають 6-те місце, а Зоря йде 10-ю з 16 заліковими пунктами в активі. Зазначимо, що луганська команда не може перемогти в УПЛ три матчі поспіль.

Нагадаємо, напередодні обидва гранди українського футболу втратили очки. Динамо на виїзді не змогло дотиснути Колос, а Шахтар у компенсований час втратив перемогу над Рухом.

Зоря Карпати Чемпіонат України, УПЛ

Зоря

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