Шахтар у доданий час втратив перемогу над Рухом у 15 турі УПЛ

У неділю, 1 грудня, Шахтар зіграв унічию з Рухом у матчі 15 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. "Гірники" відкрили рахунок на 23-й хвилині, коли відзначився захисник Микола Матвієнко.

Чемпіон України вів у рахунку майже до кінця матчу, однак вже у доданий арбітром час львівський клуб встановив паритет завдяки голу Романа Дідика.

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 1 грудня

Шахтар – Рух 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Матвієнко, 1:1 – 90+1 Дідик

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Марлон Гомес (Криськів 70), Кевін (Егіналду 70), Судаков, Бондаренко, Педріньйо, Сікан (Траоре 70)

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Слюбик, Лях, Пастух, Підгурський (Федор 60), Сич, Климчук, Карабін (Клайвер 72), Краснопір (Квасниця 60)

Попередження: 18 – Дідик, 30 – Краснопір, 45 – Судаков, 45+1 – Слюбик

Донецький клуб залишився третім в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 30 залікових балів. Рух набрав 19 очок і піднявся на 8-ме місце. У наступному турі "гірники" 5 грудня зіграють проти Ворскли, водночас Рух 9 грудня зустрінеться з Поліссям.