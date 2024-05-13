Зоря розписала мирову з Вересом у 28 турі УПЛ

Луганська Зоря розписала нічию з рівненським Вересом в матчі 28 туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Першими забили луганці на 9 хвилині. Олександр Яцик протиснув оборону суперника, увірвався у штрафний майданчик та не залишив шансів для голкіпера Вереса.

Фото: УПЛ ТБ

У другому таймі рівняни зуміли зрівняти рахунок. На 70 хвилині Віталій Дахновський зробив неочікуваний навіс, а Дмитро Шастал із близької відстані переправив м'яч у сітку воріт.

Чемпіонат України — УПЛ

28 тур, 13 травня

Зоря — Верес 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 — Яцик 9, 1:1 — Шастал 70

Зоря: Сапутін, Вантух, Джордан, Бутко, Кирюханцев (Горбач 68), Башич, Антюх, Мишньов (Мичин 68), Яцик, Герреро, Ндур (Азиангбе 62)

Верес: Ющишин, Сміян, Вовченко, Курко, Гакман, Кучеров, Клец (Кухарук 86), Владислав Шарай (Шастал 46), Сікейра (Янаков 81), Дахновський, Гайдучик (Морозко 64)

Попередження: Вантух 55

Відтак Зоря посідає комфортне 8 місце в турнірній таблиці. В наступному матчі луганці зіграють проти черкаського ЛНЗ.

У Вереса ситуація набагато цікавіша. Команда йде 14-ю та перебуває в зоні перехідних матчів. Рівняни мають перевагу над Минаєм, який посідає місце в зоні вильоту, лише у 2 очки. В останніх двох турах чемпіонату Верес зіграє проти Олександрії та харківського Металіста 1925.

Нагадаємо, у попередніх матчах ігрового дня житомирське Полісся на виїзді мінімально перемогло криворізький Кривбас (1:0), а ЛНЗ здолав ковалівський Колос (1:3).